Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит оценил шансы команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» защитить звание чемпиона лиги.
«Не думаю, что они это сделают. Должен признаться, что я приближаюсь к моменту, когда перестаю надеяться на «Голден Стэйт Уорриорз». Я не узнаю эту команду по ходу регулярного чемпионата.
На днях они отдали 48 очков в первой четверти. 48 очков у «Мемфис Гриззлиз» без Джа Моранта, 32 очка в четвёртой четверти… Складывается ощущение, что они забывают, как играть в баскетбол, когда покидают домашнюю площадку. По крайней мере, в тот баскетбол, к которому мы привыкли», – сказал Эй Смит в программе NBA Countdown.
Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»:
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