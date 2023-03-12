Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит оценил шансы «Уорриорз» защитить чемпионский титул

Стивен Эй Смит оценил шансы «Уорриорз» защитить чемпионский титул
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит оценил шансы команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» защитить звание чемпиона лиги.

«Не думаю, что они это сделают. Должен признаться, что я приближаюсь к моменту, когда перестаю надеяться на «Голден Стэйт Уорриорз». Я не узнаю эту команду по ходу регулярного чемпионата.

На днях они отдали 48 очков в первой четверти. 48 очков у «Мемфис Гриззлиз» без Джа Моранта, 32 очка в четвёртой четверти… Складывается ощущение, что они забывают, как играть в баскетбол, когда покидают домашнюю площадку. По крайней мере, в тот баскетбол, к которому мы привыкли», – сказал Эй Смит в программе NBA Countdown.

Новость по теме
Томпсон: неважно, что говорят клоуны по ТВ, Дрэймонд Грин — великолепный баскетболист

Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023