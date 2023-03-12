Стивен Эй Смит оценил шансы «Уорриорз» защитить чемпионский титул

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит оценил шансы команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» защитить звание чемпиона лиги.

«Не думаю, что они это сделают. Должен признаться, что я приближаюсь к моменту, когда перестаю надеяться на «Голден Стэйт Уорриорз». Я не узнаю эту команду по ходу регулярного чемпионата.

На днях они отдали 48 очков в первой четверти. 48 очков у «Мемфис Гриззлиз» без Джа Моранта, 32 очка в четвёртой четверти… Складывается ощущение, что они забывают, как играть в баскетбол, когда покидают домашнюю площадку. По крайней мере, в тот баскетбол, к которому мы привыкли», – сказал Эй Смит в программе NBA Countdown.

Байден встал на колено, чтобы поместиться на фотографии с игроками «Голден Стэйт»: