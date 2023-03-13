Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» одержать победу в матче с «Бруклином»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей площадки со счётом 122:120.
Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 20 подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского лёгкого форварда Майкла Портера, который набрал 23 очка, сделал три подбора и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Микал Бриджес. На его счету 25 очков, три подбора и две передачи. Также отметим американского центрового Николаса Клэкстона, который набрал 20 очков, сделал шесть подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 23, Маррей - 16, Гордон - 13, Браун - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Браун - 7, Грин - 7, Джексон - 2, Брайант, Гиллеспи, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Бруклин Нетс: Бриджес - 25, Клэкстон - 20, Динвидди - 15, Финни-Смит - 15, Джонсон - 14, Карри - 12, О'Нил - 11, Харрис - 9, Ноэль - 1, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас, Шарп
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