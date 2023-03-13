Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» одержать победу в матче с «Бруклином»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей площадки со счётом 122:120.

Самым ярким игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 20 подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского лёгкого форварда Майкла Портера, который набрал 23 очка, сделал три подбора и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский лёгкий форвард Микал Бриджес. На его счету 25 очков, три подбора и две передачи. Также отметим американского центрового Николаса Клэкстона, который набрал 20 очков, сделал шесть подборов и пять передач.