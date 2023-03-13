Дэвис: я играл ужасно. Не мог найти свой бросок. Парни сделали свою работу. А я – нет
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Йорк Никс» (108:112).
«Я играл ужасно. Не мог найти свой бросок. Штрафные тоже не шли, лэй-апы… да и всё остальное. Парни сделали свою работу. А я – нет. Не думаю, что соперники сделали что-то особенное. Что потребуется, чтобы прийти в норму? Следующий матч», — приводит слова Дэвиса у себя в соцсетях обозреватель Марк Медина.
Напомним, в матче с «Никс» Дэвис оформил дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и четыре передачи. «Лос-Анджелес Лейкерс» в настоящий момент занимает 11-е место в Западной конференции с 33 победами при 35 поражениях.
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