Дарвин Хэм высказался о процессе восстановления Леброна после травмы

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился подробностями о процессе восстановления после травмы стопы звёздного игрока своей команды Леброна Джеймса.
«Всё идёт по плану», — приводит слова Хэма у себя в соцсетях обозреватель Марк Медина.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс сыграл в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8. В последний раз на площадке он появлялся 26 февраля.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в настоящий момент занимает 11-е место в Западной конференции с 33 победами при 35 поражениях.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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