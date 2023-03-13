Эксперт: Энтони Дэвис не смог провести матч с «Никс» так, как должен был

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением об игре форварда Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Йорк Никс». «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 108:112.

«Ужасное домашнее поражение для «Лейкерс». Энтони Дэвис не смог сфолить в начале последнего владения «Никс». Энтони Дэвис не смог провести этот матч так, как должен был», — написал Бэйлесс у себя в соцсетях.

Дэвис в матче с «Никс» оформил дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и четыре передачи. «Лос-Анджелес Лейкерс» в настоящий момент занимает 11-е место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации с 33 победами при 35 поражениях.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: