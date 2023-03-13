Владимир Гомельский объяснил причину серии поражений «Денвер Наггетс»
Поделиться
Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах неудач «Денвер Наггетс» в последних матчах регулярного чемпионата НБА.
«Денвер» (почти все игроки) выглядит уставшим. Особенно Гордон и Маррей. Конец регулярки, усталость естественна, тренер хочет дать поиграть резервистам, а те не тянут», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
«Наггетс» потерпели поражения в трёх последних матчах регулярного чемпионата НБА: с «Чикаго Буллз» (96:117), с «Сан-Антонио Спёрс» (120:128) и с «Бруклин Нетс» (120:122). Сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (46 побед – 22 поражения).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 13 марта 2023
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
06:49
-
04:33
-
01:55
-
01:01
- 12 марта 2023
-
22:56
-
21:59
-
21:04
-
19:49
-
18:49
-
18:01
-
16:31
-
16:15
-
15:10
-
14:48
-
13:28
-
13:09
-
12:27
-
12:13
-
11:36
-
11:08
-
10:40
-
10:16
-
09:40
-
09:19
-
00:50
-
00:44
- 11 марта 2023
-
23:54
-
23:04
Партнерский контент