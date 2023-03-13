Владимир Гомельский объяснил причину серии поражений «Денвер Наггетс»

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах неудач «Денвер Наггетс» в последних матчах регулярного чемпионата НБА.

«Денвер» (почти все игроки) выглядит уставшим. Особенно Гордон и Маррей. Конец регулярки, усталость естественна, тренер хочет дать поиграть резервистам, а те не тянут», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Наггетс» потерпели поражения в трёх последних матчах регулярного чемпионата НБА: с «Чикаго Буллз» (96:117), с «Сан-Антонио Спёрс» (120:128) и с «Бруклин Нетс» (120:122). Сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (46 побед – 22 поражения).

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