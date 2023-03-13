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Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в голову которого попал мячом

Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в голову которого попал мячом
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подарил подающему мячи мальчику (болбою) свою игровую майку, информирует Warriors on NBCS. Во время разминки перед матчем с «Милуоки Бакс» Карри, выходя из подтрибунного помещения, совершил бросок по кольцу, но промазал, угодив в голову болбоя.

Посмотреть видеозапись можно на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Голден Стэйт» победил «Милуоки» со счётом 125:116 ОТ. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Карри принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,8 очка, делая 6,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых – 43,3.

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