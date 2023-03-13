Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в голову которого попал мячом

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подарил подающему мячи мальчику (болбою) свою игровую майку, информирует Warriors on NBCS. Во время разминки перед матчем с «Милуоки Бакс» Карри, выходя из подтрибунного помещения, совершил бросок по кольцу, но промазал, угодив в голову болбоя.

Посмотреть видеозапись можно на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Голден Стэйт» победил «Милуоки» со счётом 125:116 ОТ. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Карри принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,8 очка, делая 6,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,6, трёхочковых – 43,3.