«Это на личном уровне». Стивен Эй Смит рассказал о конфликте с Ирвингом

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу своего конфликта с новичком «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом.

«У нас с Кайри есть разногласия на личном уровне, и это никого не касается. Я никогда не скажу почему. Только он знает почему. Он и его отец», — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.

Кайри Ирвинг начал этот сезон НБА в составе «Бруклин Нетс», но зимой незадолго до дедлайна перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена.

«Маверикс» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 34 победы при 34 поражениях.