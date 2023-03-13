«Это на личном уровне». Стивен Эй Смит рассказал о конфликте с Ирвингом
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Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу своего конфликта с новичком «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом.
«У нас с Кайри есть разногласия на личном уровне, и это никого не касается. Я никогда не скажу почему. Только он знает почему. Он и его отец», — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.
Кайри Ирвинг начал этот сезон НБА в составе «Бруклин Нетс», но зимой незадолго до дедлайна перешёл в «Даллас» в рамках крупного обмена.
«Маверикс» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 34 победы при 34 поражениях.
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