В НБА планируют обновить условия для получения индивидуальных наград

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков НБА продолжают обсуждать ряд новых правил в рамках переговоров по новому коллективному соглашению. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В частности, планируется ввести правило, согласно которому определённому игроку нужно провести конкретное количество матчей, чтобы претендовать на награды по итогам регулярного сезона.
Речь идёт о таких наградах, как самый ценный игрок, лучший игрок оборонительного плана, самый прогрессирующий игрок, новичок года и лучший шестой игрок.
Напомним, действующее коллективное соглашение между лигой и игроками ассоциации действует до конца сезона-2023/2024. В случае если стороны договорятся о прекращении действия соглашения, оно перестаёт действовать вплоть до 30 июня 2023 года.
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