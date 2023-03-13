«Самара» обыграла на выезде «Астану» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Самара» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Жекпе-жек» и завершилась победой гостей со счётом 92:73 (23:9, 28:21, 26:18, 15:25).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 20 очков, шесть передач и четыре подбора. Джеймс Эннис набрал 19 очков. 11 баллов на свой счёт записал Джордан Теодор.

В составе «Астаны» 29 очков набрал Маркелл Джонсон. 12 очками отметился Рустам Мурзагалиев, девятью баллами – Валерий Лиходей.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ казахстанский клуб проведёт с «Автодором» на выезде 16 марта (18:00 мск). «Самара» примет «Автодор» 21 марта (18:00 мск).