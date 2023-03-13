«Самара» обыграла на выезде «Астану» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Баскетбольный клуб «Самара» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Жекпе-жек» и завершилась победой гостей со счётом 92:73 (23:9, 28:21, 26:18, 15:25).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 20 очков, шесть передач и четыре подбора. Джеймс Эннис набрал 19 очков. 11 баллов на свой счёт записал Джордан Теодор.
В составе «Астаны» 29 очков набрал Маркелл Джонсон. 12 очками отметился Рустам Мурзагалиев, девятью баллами – Валерий Лиходей.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ казахстанский клуб проведёт с «Автодором» на выезде 16 марта (18:00 мск). «Самара» примет «Автодор» 21 марта (18:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа Б
13 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
73 : 92
Самара
Самара, Россия
Астана: Джонсон - 29, Мурзагалиев - 12, Лиходей - 9, Майдекин - 6, Айткали - 4, Марчук - 4, Оразбеков - 4, Щербак - 3, Гаврилов - 2, Балашов, Каныгин, Марчук
Самара: Найт - 20, Эннис - 19, Теодор - 11, Барашков - 10, Умрихин - 9, Ивлев - 7, Зверев - 6, Карданахишвили - 5, Шелекето - 5, Пичкуров, Риверс
Комментарии
- 13 марта 2023
-
19:59
-
19:55
-
19:01
-
18:44
-
18:38
-
17:48
-
17:12
-
16:39
-
15:45
-
15:01
-
14:56
-
13:43
-
12:52
-
11:28
-
11:12
-
10:38
-
10:26
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
06:49
-
04:33
-
01:55
-
01:01
- 12 марта 2023
-
22:56
-
21:59
-
21:04
-
19:49
-
18:49
-
18:01
-
16:31
-
16:15
-
15:10
-
14:48
-
13:28
Партнерский контент