38 очков Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:112.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 38 очков, пять подборов, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить другого американского разыгрывающего Стефена Карри, который заработал 23 очка, семь подборов и пять передач.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и одна передача. Также отметим 22-го номера с Багамских островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и одну передачу.