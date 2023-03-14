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Джон Коллинз – о нынешнем сезоне НБА: как мыльная опера. Что вообще происходит?

Джон Коллинз – о нынешнем сезоне НБА: как мыльная опера. Что вообще происходит?
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Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз рассказал, что постоянные разговоры об обстановке внутри команды мешают сфокусироваться на баскетболе. По слухам, атмосфера внутри коллектива довольно напряжённая.

«За время карьеры у меня были как годы подъёма, так и годы спада, а ещё плей-офф, возвращения, да что угодно. Этот сезон в лучшем случае можно назвать просто драмой. Прямо как мыльная опера. Что вообще происходит? Никто даже не спрашивает меня о баскетболе. Все хотят шоу», — приводит слова Коллинза The Athletic.

В нынешнем сезоне НБА Коллинз принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 12,7 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 1,2 передачи.

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