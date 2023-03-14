Джон Коллинз – о нынешнем сезоне НБА: как мыльная опера. Что вообще происходит?

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз рассказал, что постоянные разговоры об обстановке внутри команды мешают сфокусироваться на баскетболе. По слухам, атмосфера внутри коллектива довольно напряжённая.

«За время карьеры у меня были как годы подъёма, так и годы спада, а ещё плей-офф, возвращения, да что угодно. Этот сезон в лучшем случае можно назвать просто драмой. Прямо как мыльная опера. Что вообще происходит? Никто даже не спрашивает меня о баскетболе. Все хотят шоу», — приводит слова Коллинза The Athletic.

В нынешнем сезоне НБА Коллинз принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 12,7 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 1,2 передачи.

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