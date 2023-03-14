В Санкт-Петербурге впервые пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу

С 17 по 19 марта на паркете «СИБУР Арены» пройдут решающие матчи Winline Кубка России по баскетболу. Для Санкт-Петербурга и «Зенита» это будет первый опыт проведения решающей стадии национального Кубка. Для хозяев площадки это ещё и возможность завоевать третий трофей в сезоне — после Кубка Кондрашина и Белова, а также Суперкубка Единой лиги.
«Финал четырёх» — это формат, при котором команды за несколько дней проводят матчи на вылет. Побеждает тот коллектив, который не проиграет ни разу.
«Зенит» вступил в борьбу на стадии четвертьфинала Кубка и в 1/4 дважды обыграл действующих чемпионов Суперлиги из екатеринбургского «Уралмаша».
Расписание
17 марта, полуфиналы:
16:30 — «Пари Нижний Новгород» vs «Химки»
19:30 — «Зенит» vs МБА
19 марта, финал и матч за третье место:
11:00 — матч за третье место
14:00 — финал
Билеты на матчи «Финала четырёх» можно приобрести по ссылке.
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