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В Санкт-Петербурге впервые пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу

В Санкт-Петербурге впервые пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу
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С 17 по 19 марта на паркете «СИБУР Арены» пройдут решающие матчи Winline Кубка России по баскетболу. Для Санкт-Петербурга и «Зенита» это будет первый опыт проведения решающей стадии национального Кубка. Для хозяев площадки это ещё и возможность завоевать третий трофей в сезоне — после Кубка Кондрашина и Белова, а также Суперкубка Единой лиги.

«Финал четырёх» — это формат, при котором команды за несколько дней проводят матчи на вылет. Побеждает тот коллектив, который не проиграет ни разу.

«Зенит» вступил в борьбу на стадии четвертьфинала Кубка и в 1/4 дважды обыграл действующих чемпионов Суперлиги из екатеринбургского «Уралмаша».

Расписание

17 марта, полуфиналы:
16:30 — «Пари Нижний Новгород» vs «Химки»
19:30 — «Зенит» vs МБА

19 марта, финал и матч за третье место:
11:00 — матч за третье место
14:00 — финал

Билеты на матчи «Финала четырёх» можно приобрести по ссылке.

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ERID: 2RanynSSCBS

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