«Монако» отстранил Майка Джеймса из-за вечеринки после матча с «Панатинаикосом»

Баскетбольный клуб «Монако» временно отстранил разыгрывающего Майка Джеймса за нарушение правил клуба, сообщает L'Equipe.

Как информирует источник, Джеймс провёл ночь на вечеринке с бывшим одноклубником Дуэйном Бэйконом после матча с «Панатинаикосом», за который ныне выступает Дуэйн.

При этом сообщается, что на следующий день Бэйкон не смог принять участия в тренировке греческого клуба, поскольку был слишком пьян.

Джеймс пропустил два последних матча команды. Официально сообщалось, что причиной отсутствия Майка стала травма пальца.

Примечательно, что это уже далеко не первый случай нарушения дисциплины со стороны американца — ранее Джеймс неоднократно вступал в конфликты с главным тренером как «Монако», так и ЦСКА, в котором он выступал до перехода в этот клуб.