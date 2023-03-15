Пятикратный чемпион НБА: Дончича сравнивают с Бёрдом? Пусть выиграет хотя бы один титул

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Майкл Купер высказался о словенском разыгрывающем Луке Дончиче, которого часто сравнивают с легендарным Ларри Бёрдом.
«Я не понимаю этого сравнения. Для начала парню нужно выиграть чемпионат. Он может быть немного похож на Бёрда. У него есть то же упорство, что у Бёрда, но он далёк от него, если говорить о мастерстве игры на площадке.
Конечно, парень умеет попадать в кольцо, но пусть для начала он выиграет несколько чемпионатов. Выиграй хотя бы один, и тогда пойдут разговоры. Выиграй два – и тогда уже начнутся сравнения», – сказал Купер в интервью YouTube-каналу NBA History & Legends on CLNS.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе
- 15 марта 2023
-
19:03
-
18:56
-
18:55
-
18:00
-
17:54
-
15:50
-
15:05
-
14:43
-
13:52
-
12:57
-
12:31
-
11:38
-
11:25
-
11:07
-
10:25
-
10:05
-
09:32
-
09:18
-
07:35
-
07:30
-
05:32
- 14 марта 2023
-
23:13
-
22:24
-
22:05
-
21:44
-
20:18
-
19:35
-
18:32
-
16:53
-
15:57
-
15:32
-
15:01
-
14:23
-
14:07
-
12:50