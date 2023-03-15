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Пятикратный чемпион НБА: Дончича сравнивают с Бёрдом? Пусть выиграет хотя бы один титул

Пятикратный чемпион НБА: Дончича сравнивают с Бёрдом? Пусть выиграет хотя бы один титул
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Майкл Купер высказался о словенском разыгрывающем Луке Дончиче, которого часто сравнивают с легендарным Ларри Бёрдом.

«Я не понимаю этого сравнения. Для начала парню нужно выиграть чемпионат. Он может быть немного похож на Бёрда. У него есть то же упорство, что у Бёрда, но он далёк от него, если говорить о мастерстве игры на площадке.

Конечно, парень умеет попадать в кольцо, но пусть для начала он выиграет несколько чемпионатов. Выиграй хотя бы один, и тогда пойдут разговоры. Выиграй два – и тогда уже начнутся сравнения», – сказал Купер в интервью YouTube-каналу NBA History & Legends on CLNS.

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