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Пол Джордж назвал игрока, который может обойти Леброна Джеймса по количеству очков

Пол Джордж назвал игрока, который может обойти Леброна Джеймса по количеству очков
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич потенциально может обойти в будущем Леброна Джеймса по количеству набранных очков за карьеру.

«То, что делает Лука Дончич, учитывая его статистику, просто невероятно. Возможно, именно он побьёт рекорд Леброна Джеймса», — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

Будет ли рекорд Леброна вечным и кто может его побить? Будет ли рекорд Леброна вечным и кто может его побить?

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,7 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых – 37,7.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции с 34 победами при 33 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 9 марта (6:00 мск).

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