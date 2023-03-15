МБА обыграла «Пари Нижний Новгород», прервав серию из восьми поражений

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Московская МБА обыграла «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 71:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Макар Коновалов, набравший 14 очков. 13 баллов на счету Евгения Воронова. 12 очков набрал Тимофей Якушин.

В составе нижегородского клуба 19 очков на счету Джермейна Лава. 12 очков набрал Драган Апич.

Для МБА эта победа стала первой в последних девяти встречах.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 19 марта. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с «Зенитом». Встреча состоится 22 марта.