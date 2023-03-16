«Лейкерс» без Энтони Дэвиса уступил «Хьюстону», у Кевина Портера 27 очков

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:110.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 27 очков, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который заработал 18 очков, шесть подборов и одну передачу.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Остин Ривз. На его счету 24 очка, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 18 очков, один подбор и семь передач.