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«Лейкерс» без Энтони Дэвиса уступил «Хьюстону», у Кевина Портера 27 очков

«Лейкерс» без Энтони Дэвиса уступил «Хьюстону», у Кевина Портера 27 очков
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:110.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 27 очков, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который заработал 18 очков, шесть подборов и одну передачу.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Остин Ривз. На его счету 24 очка, четыре подбора и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 18 очков, один подбор и семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Портер - 27, Смит II - 18, Мартин - 16, Тэйт - 13, Шенгюн - 13, Кристофер - 12, Грин - 11, Гаруба - 2, Исон - 2, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Хаджинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 24, Расселл - 18, Бисли - 16, Шрёдер - 16, Вандербилт - 13, Браун - 8, Габриэль - 6, Хатимура - 5, Уокер - 4, Бамба, Джеймс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер
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