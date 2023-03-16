50 очков Стефена Карри оказалось недостаточно для победы «Уорриорз» в матче с «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:126.

Великолепное выступление показал двукратный MVP НБА Стефен Карри. Он набрал 50 очков и сделал шесть результативных передач. Карри забросил восемь трёхочковых и стал первым игроком в истории, который набрал 10 000 очков одними бросками с дальней дистанции.

У хозяев самым результативным игроком оказался двукратный чемпион НБА Кавай Леонард. На его счету 30 очков, восемь подборов и пять ассистов. Также хорошую игру показал звёздный форвард Пол Джордж. В его активе 24 очка и семь передач. В привычной для себя манере разыгрывающий Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу: 15 очков, девять подборов и семь передач.