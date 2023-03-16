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50 очков Стефена Карри оказалось недостаточно для победы «Уорриорз» в матче с «Клипперс»

50 очков Стефена Карри оказалось недостаточно для победы «Уорриорз» в матче с «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:126.

Великолепное выступление показал двукратный MVP НБА Стефен Карри. Он набрал 50 очков и сделал шесть результативных передач. Карри забросил восемь трёхочковых и стал первым игроком в истории, который набрал 10 000 очков одними бросками с дальней дистанции.

У хозяев самым результативным игроком оказался двукратный чемпион НБА Кавай Леонард. На его счету 30 очков, восемь подборов и пять ассистов. Также хорошую игру показал звёздный форвард Пол Джордж. В его активе 24 очка и семь передач. В привычной для себя манере разыгрывающий Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу: 15 очков, девять подборов и семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2023, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 126
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Джордж - 24, Зубац - 19, Мэнн - 17, Гордон - 16, Уэстбрук - 15, Батюм - 6, Пламли - 4, Моррис - 2, Коффи - 1, Бостон, Диабате, Ковингтон, Мун, Пауэлл, Престон, Хиланд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 50, Пул - 19, Томпсон - 15, Дивинченцо - 10, Грин - 8, Куминга - 8, Грин - 7, Луни - 6, Муди - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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