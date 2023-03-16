«Анадолу Эфес» проиграл «Партизану» в Евролиге

Сербский «Партизан» одержал победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 97:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 19 очков. 17 очков набрал Матиас Лессор. По 16 очков на счету Джеймса Нанналли и Зака Ледея.

В составе «Анадолу Эфес» 22 очка набрал Уилл Клайберн. 16 очков на счету Элайджи Брайанта.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Альбой». Встреча состоится 23 марта и начнётся в 22:00 мск. «Партизан» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Сербии 24 марта, начало запланировано на 22:30 мск.