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«Анадолу Эфес» проиграл «Партизану» в Евролиге

«Анадолу Эфес» проиграл «Партизану» в Евролиге
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Сербский «Партизан» одержал победу в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 97:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 19 очков. 17 очков набрал Матиас Лессор. По 16 очков на счету Джеймса Нанналли и Зака Ледея.

В составе «Анадолу Эфес» 22 очка набрал Уилл Клайберн. 16 очков на счету Элайджи Брайанта.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Альбой». Встреча состоится 23 марта и начнётся в 22:00 мск. «Партизан» в 30-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Сербии 24 марта, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Клайберн - 22, Брайант - 16, Мицич - 15, Данстон - 10, Ларкин - 9, Пляйсс - 7, М'Байе - 5, Арна, Гази, Жижич, Синглтон, Тунджер
Партизан: Пантер - 19, Лессор - 17, Ледей - 16, Нанналли - 16, Аврамович - 14, Экзам - 9, Мадар - 2, Папапетру - 2, Трифунович - 2, Анджушич, Вукчевич, Смайлагич
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