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«Валенсия» вырвала победу в матче с «Фенербахче» в Евролиге

«Валенсия» вырвала победу в матче с «Фенербахче» в Евролиге
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Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии (Испания) одноимённый клуб принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 82:80 (22:21, 21:21, 18:18, 21:20) в пользу хозяев площадки. Победу они добыли в самой концовке противостояния.

Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский центровой Боян Дублевич. Он набрал 18 очков и сделал семь подборов. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Марко Гудурич (23 очка, два подбора, пять передач).

В следующем туре регулярного чемпионата «Валенсия» на выезде сыграет с «Монако». Матч состоится 24 марта. Начало запланировано на 21:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре соревнований примет литовский «Жальгирис». Встреча состоится 24 марта и начнётся в 20:45 по московскому времени.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
82 : 80
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Дублевич - 18, Харпер - 15, Джонс - 9, Радебо - 8, Уэбб III - 8, Херманнссон - 7, Клавер - 5, Риверо - 4, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто - 3, Эванс - 2, Препелич
Фенербахче: Гудурич - 23, Мотли - 19, Хэйс - 11, Дорси - 10, Уилбекин - 7, Биберович - 6, Букер - 2, Калатес - 2, Бьелица, Джекири, Махмутоглу, Эдвардс
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