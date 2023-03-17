«Валенсия» вырвала победу в матче с «Фенербахче» в Евролиге

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии (Испания) одноимённый клуб принимал турецкий «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 82:80 (22:21, 21:21, 18:18, 21:20) в пользу хозяев площадки. Победу они добыли в самой концовке противостояния.
Самым результативным игроком в составе победителей стал черногорский центровой Боян Дублевич. Он набрал 18 очков и сделал семь подборов. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Марко Гудурич (23 очка, два подбора, пять передач).
В следующем туре регулярного чемпионата «Валенсия» на выезде сыграет с «Монако». Матч состоится 24 марта. Начало запланировано на 21:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре соревнований примет литовский «Жальгирис». Встреча состоится 24 марта и начнётся в 20:45 по московскому времени.
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