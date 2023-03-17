«Реал» победил «Милан» в матче Евролиги

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде «Реал» принимал итальянский «Милан». Встреча закончилась со счётом 91:87 (24:23, 18:17, 25:26, 24:21) в пользу мадридцев.

Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса. Он набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи. У «Милана» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Шабазз Напьер, в активе которого 17 очков, один подбор и восемь передач.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с ещё одним итальянским клубом – «Виртусом» из Болоньи. Встреча состоится 24 марта и начнётся в 21:00 мск. «Милан» следующую встречу проведёт дома с «Баварией». Матч состоится 24 марта, начало — в 23:30 мск.