Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» победил «Милан» в матче Евролиги

«Реал» победил «Милан» в матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде «Реал» принимал итальянский «Милан». Встреча закончилась со счётом 91:87 (24:23, 18:17, 25:26, 24:21) в пользу мадридцев.

Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса. Он набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал три результативные передачи. У «Милана» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Шабазз Напьер, в активе которого 17 очков, один подбор и восемь передач.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с ещё одним итальянским клубом – «Виртусом» из Болоньи. Встреча состоится 24 марта и начнётся в 21:00 мск. «Милан» следующую встречу проведёт дома с «Баварией». Матч состоится 24 марта, начало — в 23:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 87
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Муса - 27, Тавареш - 17, Хезонья - 12, Ябуселе - 12, Дек - 6, Козёр - 6, Пуарье - 6, Ханга - 3, Родригес - 2, Абальде, Корнели, Фернандес
Олимпия Милан: Напьер - 17, Мелли - 16, Бэрон - 14, Тонут - 14, Дэвис - 10, Пэнгос - 9, Фойгтман - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хайнс - 2, Альвити, Риччи, Томас
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023