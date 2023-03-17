Результаты всех матчей Евролиги 16 марта, турнирная таблица
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16 марта состоялись матчи 29-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Анадолу Эфес» – «Партизан» – 84:97
«Жальгирис» – «Олимпиакос» – 72:74
«Монако» – «Виртус» – 81:68
«Маккаби» – Баскония» – 93:79
«Валенсия» – Фенербахче» – 82:80
«Реал» – «Милан» – 91:87
АСВЕЛ – «Панатинаикос» – 82:86
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Клайберн - 22, Брайант - 16, Мицич - 15, Данстон - 10, Ларкин - 9, Пляйсс - 7, М'Байе - 5, Арна, Гази, Жижич, Синглтон, Тунджер
Партизан: Пантер - 19, Лессор - 17, Ледей - 16, Нанналли - 16, Аврамович - 14, Экзам - 9, Мадар - 2, Папапетру - 2, Трифунович - 2, Анджушич, Вукчевич, Смайлагич
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
72 : 74
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Шмитс - 18, Димша - 17, Улановас - 12, Буткевичюс - 7, Браздейкис - 5, Лекавичюс - 5, Полонара - 5, Бирутис - 3, Гедрайтис, Кривас, Лукошюнас, Хэйс
Олимпиакос: Везенков - 25, Маккиссик - 18, Папаниколау - 8, Ларенцакис - 7, Фалль - 6, Лунцис - 3, Уолкап - 3, Канаан - 2, Питерс - 2, Блэк, Боломбой, Папас
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
81 : 68
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Монако: Окобо - 21, Лойд - 15, Холл - 13, Мотеюнас - 12, Диалло - 7, Браун - 6, Стразель - 3, Блоссомгейм - 2, Монеке - 2, Амини, Кутюр, Уаттара
Виртус Болонья: Мики - 14, Абасс - 12, Теодосич - 10, Бако - 8, Белинелли - 8, Хэкетт - 8, Джайте - 4, Манньон - 2, Шенгелия - 2, Лундберг, Пайола, Уимс
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 79
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 24, Браун - 17, Небо - 15, Ди Бартоломео - 11, Колсон - 11, Мартин - 9, Соркин - 4, Менко - 2, Браймо, Зив, Коэн, Хиллиард
Баскония: Гедрайтис - 18, Томпсон - 17, Котсар - 12, Хоммс - 12, Ховард - 10, Маринкович - 6, Костелло - 2, Райэсте - 2, Диес, Куруц, Хайдеггер, Эноч
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
82 : 80
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Дублевич - 18, Харпер - 15, Джонс - 9, Радебо - 8, Уэбб III - 8, Херманнссон - 7, Клавер - 5, Риверо - 4, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто - 3, Эванс - 2, Препелич
Фенербахче: Гудурич - 23, Мотли - 19, Хэйс - 11, Дорси - 10, Уилбекин - 7, Биберович - 6, Букер - 2, Калатес - 2, Бьелица, Джекири, Махмутоглу, Эдвардс
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 87
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Муса - 27, Тавареш - 17, Хезонья - 12, Ябуселе - 12, Дек - 6, Козёр - 6, Пуарье - 6, Ханга - 3, Родригес - 2, Абальде, Корнели, Фернандес
Олимпия Милан: Напьер - 17, Мелли - 16, Бэрон - 14, Тонут - 14, Дэвис - 10, Пэнгос - 9, Фойгтман - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хайнс - 2, Альвити, Риччи, Томас
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
82 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
АСВЕЛ: Фалл - 13, де Коло - 12, Нуа - 9, Лайти - 8, Обасоан - 8, Бост - 7, Мэтьюс - 7, Тайус - 7, Пон - 6, Дьо - 3, Кауди - 2
Панатинаикос: Ли - 14, Бэйкон - 13, Деррик Уильямс - 13, Григонис - 9, Манцукас - 9, Гудайтис - 8, Понитка - 7, Томас - 7, Папаяннис - 4, Бохоридис - 2, Калаицакис, Калаицакис
Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 13 по 14 апреля. «Финал четырех» турнира пройдёт в Каунасе (Литва). Он состоится на «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырех» Евролиги. Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».
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