Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 16 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 16 марта, турнирная таблица
Комментарии

16 марта состоялись матчи 29-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Анадолу Эфес» – «Партизан» – 84:97
«Жальгирис» – «Олимпиакос» – 72:74
«Монако» – «Виртус» – 81:68
«Маккаби» – Баскония» – 93:79
«Валенсия» – Фенербахче» – 82:80
«Реал» – «Милан» – 91:87
АСВЕЛ – «Панатинаикос» – 82:86

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 97
Партизан
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Клайберн - 22, Брайант - 16, Мицич - 15, Данстон - 10, Ларкин - 9, Пляйсс - 7, М'Байе - 5, Арна, Гази, Жижич, Синглтон, Тунджер
Партизан: Пантер - 19, Лессор - 17, Ледей - 16, Нанналли - 16, Аврамович - 14, Экзам - 9, Мадар - 2, Папапетру - 2, Трифунович - 2, Анджушич, Вукчевич, Смайлагич
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
72 : 74
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Шмитс - 18, Димша - 17, Улановас - 12, Буткевичюс - 7, Браздейкис - 5, Лекавичюс - 5, Полонара - 5, Бирутис - 3, Гедрайтис, Кривас, Лукошюнас, Хэйс
Олимпиакос: Везенков - 25, Маккиссик - 18, Папаниколау - 8, Ларенцакис - 7, Фалль - 6, Лунцис - 3, Уолкап - 3, Канаан - 2, Питерс - 2, Блэк, Боломбой, Папас
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
81 : 68
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Монако: Окобо - 21, Лойд - 15, Холл - 13, Мотеюнас - 12, Диалло - 7, Браун - 6, Стразель - 3, Блоссомгейм - 2, Монеке - 2, Амини, Кутюр, Уаттара
Виртус Болонья: Мики - 14, Абасс - 12, Теодосич - 10, Бако - 8, Белинелли - 8, Хэкетт - 8, Джайте - 4, Манньон - 2, Шенгелия - 2, Лундберг, Пайола, Уимс
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 79
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 24, Браун - 17, Небо - 15, Ди Бартоломео - 11, Колсон - 11, Мартин - 9, Соркин - 4, Менко - 2, Браймо, Зив, Коэн, Хиллиард
Баскония: Гедрайтис - 18, Томпсон - 17, Котсар - 12, Хоммс - 12, Ховард - 10, Маринкович - 6, Костелло - 2, Райэсте - 2, Диес, Куруц, Хайдеггер, Эноч
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
82 : 80
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Дублевич - 18, Харпер - 15, Джонс - 9, Радебо - 8, Уэбб III - 8, Херманнссон - 7, Клавер - 5, Риверо - 4, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто - 3, Эванс - 2, Препелич
Фенербахче: Гудурич - 23, Мотли - 19, Хэйс - 11, Дорси - 10, Уилбекин - 7, Биберович - 6, Букер - 2, Калатес - 2, Бьелица, Джекири, Махмутоглу, Эдвардс
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
91 : 87
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Муса - 27, Тавареш - 17, Хезонья - 12, Ябуселе - 12, Дек - 6, Козёр - 6, Пуарье - 6, Ханга - 3, Родригес - 2, Абальде, Корнели, Фернандес
Олимпия Милан: Напьер - 17, Мелли - 16, Бэрон - 14, Тонут - 14, Дэвис - 10, Пэнгос - 9, Фойгтман - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хайнс - 2, Альвити, Риччи, Томас
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
82 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
АСВЕЛ: Фалл - 13, де Коло - 12, Нуа - 9, Лайти - 8, Обасоан - 8, Бост - 7, Мэтьюс - 7, Тайус - 7, Пон - 6, Дьо - 3, Кауди - 2
Панатинаикос: Ли - 14, Бэйкон - 13, Деррик Уильямс - 13, Григонис - 9, Манцукас - 9, Гудайтис - 8, Понитка - 7, Томас - 7, Папаяннис - 4, Бохоридис - 2, Калаицакис, Калаицакис
Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 13 по 14 апреля. «Финал четырех» турнира пройдёт в Каунасе (Литва). Он состоится на «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырех» Евролиги. Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023