Результаты всех матчей Евролиги 16 марта, турнирная таблица

16 марта состоялись матчи 29-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Анадолу Эфес» – «Партизан» – 84:97

«Жальгирис» – «Олимпиакос» – 72:74

«Монако» – «Виртус» – 81:68

«Маккаби» – Баскония» – 93:79

«Валенсия» – Фенербахче» – 82:80

«Реал» – «Милан» – 91:87

АСВЕЛ – «Панатинаикос» – 82:86

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 13 по 14 апреля. «Финал четырех» турнира пройдёт в Каунасе (Литва). Он состоится на «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырех» Евролиги. Действующим победителем соревнований является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала».