«Денвер» обыграл «Детройт», Йокичу не хватило передачи до трипл-дабла
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 119:110.
Лучшей результативностью в составе победителей отличился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Отметим, сербу не хватило одной передачи для того, чтобы оформить трипл-дабл. Джамал Маррей оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач.
Самым результативным в составе «Детройта» стал Родни Макгрудер, который набрал 20 очков. Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 15 очков 13 подборов.
«Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Денвер», в свою очередь, одержал первую победу после четырёх поражений кряду.
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Макгрудер - 20, Дюрен - 15, Айви - 14, Уайзмен - 14, Джозеф - 13, Оморуи - 11, Хейз - 10, Хэмптон - 3, Багли III, Бейхайм, Богданович, Бёркс, Диалло, Каннингем, Ливерс, Роден, Стюарт
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Колдуэлл-Поуп - 20, Маррей - 19, Гордон - 15, Портер - 15, Браун - 9, Браун - 5, Брайант - 3, Грин - 3, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
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