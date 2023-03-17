«Денвер» обыграл «Детройт», Йокичу не хватило передачи до трипл-дабла

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 119:110.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Отметим, сербу не хватило одной передачи для того, чтобы оформить трипл-дабл. Джамал Маррей оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач.

Самым результативным в составе «Детройта» стал Родни Макгрудер, который набрал 20 очков. Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл из 15 очков 13 подборов.

«Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Денвер», в свою очередь, одержал первую победу после четырёх поражений кряду.