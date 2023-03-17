Результаты всех матчей НБА 17 марта, турнирная таблица

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Денвер Наггетс» – 100:119

«Бруклин Нетс» – «Сакраменто Кингз» – 96:101

«Торонто Рэпторс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 128:111

«Милуоки Бакс» – «Индиана Пэйсерс» – 123:139

«Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» – 116:113

Самым главным событием дня стала победа «Денвера» в матче с «Детройтом». Она гарантировала команде место в плей-офф сезона-2022/2023. Лучшей результативностью в составе «Денвера» отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Команда одержала первую победу после четырёх поражений кряду.