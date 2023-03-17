В «Зените» высказались о возможной натурализации легионеров

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на вопрос по поводу возможности натурализация иностранных игроков «Зенита» по примеру футбольного клуба.

«Если Фрейзер станет обладателем Кубка России, я обязательно его об этом спрошу», — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 «Зенит» занял третье место. Второй этап турнира стартовал 28 января и завершится 26 марта. По регламенту нынешнего сезона шесть лучших команд первого этапа проходят в группу А и получают автоматическую путёвку в плей-офф. В группе Б две лучшие команды по итогам второго этапа также сыграют в плей-офф турнира. Сейчас «Зенит» занимает третье место в группе А.