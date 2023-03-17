Хавьер Паскуаль: мы уважаем баскетбол в России и пытаемся влюбить в него молодое поколение

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль поделился мыслями о выступлении в Кубке России. Напомним, сегодня, 17 марта, петербуржцы проведут полуфинальный матч с московским МБА. Начало встречи – в 19:30 мск.
«Учитывая правила Кубка России и лимит на легионеров, является ли «Зенит» самой пострадавшей командой? Одна из причин, почему мы вообще здесь [в Кубке России], — это российский баскетбол. Мы участвуем в этом турнире, потому что мы уважаем российский баскетбол и хотим ему помочь, хотим улучшить его. Это самое важное.
Я профессионально работаю тренером уже 15 лет, и я ни разу ещё не искал никаких оправданий чему-то — ни до игр, ни после. Мы постараемся сделать то, на что способны. Мы видим — и нам нравится — то, что делают с российскими игроками «Химки», «Нижний Новгород» и МБА. Я впечатлён тем, как они работают, что они делают, это просто отличная работа! Но «Зенит» — это «Зенит», мы собираем состав в попытке создать максимально боеспособную команду. В том числе и в этом соревновании мы пытаемся показать свою лучшую сторону. Если мы проиграем, я не буду жаловаться — ни по поводу иностранцев, ни по поводу травм, ни по какому-то другому поводу; если мы проиграем, я поздравлю коллег и всё.
Мы же просто уважаем баскетбол в России и пытаемся влюбить в него молодое поколение. Хотим добавить свой маленький пазл в эту мозаику. Конечно, мы постараемся победить, но если не получится, то просто поздравим победителя», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
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