Кто выиграет Кубок России?

Сегодня, 17 марта, в Санкт-Петербурге стартует «Финал четырёх» Кубка России. В полуфинальных встречах «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками», а петербургский «Зенит» — с московской МБА. Первая пара сыграет в 16:30 мск. Начало второго матча запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе в преддверии старта полуфинала Кубка России, предположив, кто в итоге выиграет турнир.

Напомним, в сезоне-2021/2022 победителем Кубка России стала «Самара». После первого матча финальной серии команда уступала клубу из города Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 71:74, однако в решающей встрече коллектив из Самары одержал победу со счётом 80:75 и стал чемпионом.