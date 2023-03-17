Кто выиграет Кубок России?
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Сегодня, 17 марта, в Санкт-Петербурге стартует «Финал четырёх» Кубка России. В полуфинальных встречах «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками», а петербургский «Зенит» — с московской МБА. Первая пара сыграет в 16:30 мск. Начало второго матча запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе в преддверии старта полуфинала Кубка России, предположив, кто в итоге выиграет турнир.
Напомним, в сезоне-2021/2022 победителем Кубка России стала «Самара». После первого матча финальной серии команда уступала клубу из города Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом 71:74, однако в решающей встрече коллектив из Самары одержал победу со счётом 80:75 и стал чемпионом.
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