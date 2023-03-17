Эксперт раскритиковал «Лейкерс» за решение не задействовать Дэвиса в матче с «Рокетс»

Известный обозреватель Крис Бруссард поделился мыслями о решении тренерского штаба «Лос-Анджелес Лейкерс» предоставить отдых звёздному форварду клуба Энтони Дэвису в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась 16 марта. «Хьюстон» победил со счётом 114:110.
«Они играют с командами, которые борются либо за попадание в плей-ин, либо за место в плей-офф. И все они действуют жёстко. Я не виню Энтони Дэвиса. Да, конечно, он мог бы сказать: «Нет, я буду играть». На самом деле мне бы понравилось такое отношение с его стороны. Он мог бы сказать: «Я играю. Нам нужна эта игра. Нам нужна каждая игра. Поэтому я буду на площадке». Но я не виню Дэвиса. Я виню менеджмент «Лейкерс» и их медицинский штаб», — сказал Бруссард в эфире First Things First.
Напомним, решение предоставить Дэвису отдых было принято по медицинским соображениям, чтобы снизить физическую нагрузку игрока в преддверии матча с «Даллас Маверикс», который состоится 18 марта.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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