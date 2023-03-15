Энтони Дэвис отреагировал на решение «Лейкерс» не задействовать его в матче с «Рокетс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал решение тренерского штаба предоставить ему отдых в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Хьюстон Рокетс». Такое решение было принято по медицинским соображениям, чтобы снизить физическую нагрузку игрока в преддверии матча с «Даллас Маверикс», который состоится 18 марта.
«Да, это непросто, особенно учитывая положение, в котором мы находимся. Конечно, хочется выходить на площадку и играть. Однако ещё до того, как я восстановился после травмы, врачи и команда решили, что для меня будет лучше не играть в матчах, которые проводятся с разницей в два дня.
Несмотря на то, что я не чувствую боли, травма может дать о себе знать. Мы делаем всё правильно, чтобы быть уверенными, что я готов. В конце концов не хочется, чтобы травма усугубилась», — сказал Дэвис в интервью.
Однорукий баскетболист демонстрирует потрясающую технику:
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