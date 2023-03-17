«Пари Нижний Новгород» обыграл «Химки» и вышел в финал Кубка России
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Нижегородский «Пари Нижний Новгород» обыграл подмосковные «Химки» в полуфинале «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой нижегородской команды со счётом 80:57.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 13 очков. 12 очков на счету Драгана Апича. 10 очков набрал Джермейн Лав.
В составе подмосковных «Химок» 14 очков набрал Дмитрий Незванкин. 11 очков на счету Евгения Фидия. Восемь очков набрал Артём Чеваренков.
Во втором полуфинале встретятся санкт-петербургский «Зенит» и столичная МБА. Финал Кубка России состоится 19 марта, в тот же день пройдёт матч за третье место турнира.
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