Маркканен согласился с Дончичем по поводу того, что в Европе сложнее набирать очки

Финский звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен прокомментировал слова лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича о том, что в Европе сложнее набирать очки, чем в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я, конечно, не играл в Евролиге. Но из того, что успел заметить летом во время выступлений на Евробаскете, я определённо не получал те же фолы, что в НБА. Плюс там нет правила трёх секунд и матчи длятся всего 40 минут. Так что, думаю, это уже влияет на среднее количество набранных очков за игру. Наверное, я соглашусь с Лукой. Однако я на Евробаскете набирал очков больше, чем в НБА», — рассказал Маркканен в подкасте Дрэймонда Грина.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 25,4 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,8 результативной передачи.