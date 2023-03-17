Уиндхорст сообщил, что Леброн Джеймс пока не близок к возвращению после травмы

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о состоянии звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который по-прежнему восстанавливается после травмы.

«Исходя из того, что я слышал о состоянии Леброна Джеймса, он не близок к возвращению. Мне так и сказали, что он не близок. Но это не значит, что он выбыл на полгода», — сказал Уиндхорст в своём подкасте.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.