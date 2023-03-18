«Даллас» переиграл «Лейкерс» на последней секунде, Ирвинг набрал 38 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:111.

Победным броском под сирену отметился немецкий центровой Максимилиан Клебер. Он набрал 6 из 10 своих очков в последние восемь секунд матча, среди которых победный трёхочковый бросок. Чемпион НБА американский разыгрывающий Кайри Ирвинг провёл отличную игру: 38 очков, шесть подборов и шесть результативных перадач.

Среди хозяев самым результативным игроком стал звёздный центровой Энтони Дэвис. В его активе 26 очков, девять подборов и три ассиста. Хорошую игру со скамейки показали немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер (16 очков) и американский защитник Остин Ривз (15 очков).