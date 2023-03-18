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«Даллас» переиграл «Лейкерс» на последней секунде, Ирвинг набрал 38 очков

«Даллас» переиграл «Лейкерс» на последней секунде, Ирвинг набрал 38 очков
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:111.

Победным броском под сирену отметился немецкий центровой Максимилиан Клебер. Он набрал 6 из 10 своих очков в последние восемь секунд матча, среди которых победный трёхочковый бросок. Чемпион НБА американский разыгрывающий Кайри Ирвинг провёл отличную игру: 38 очков, шесть подборов и шесть результативных перадач.

Среди хозяев самым результативным игроком стал звёздный центровой Энтони Дэвис. В его активе 26 очков, девять подборов и три ассиста. Хорошую игру со скамейки показали немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер (16 очков) и американский защитник Остин Ривз (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Ривз - 16, Шрёдер - 15, Расселл - 11, Бисли - 10, Хатимура - 10, Габриэль - 9, Вандербилт - 7, Браун - 6, Бамба, Джеймс, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 38, Вуд - 12, Хардуэй-младший - 12, Клебер - 10, Баллок - 9, Грин - 9, Дав. Бертанс - 6, Пауэлл - 5, Райт - 5, Харди - 3, Холидэй - 2, Дончич, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон
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