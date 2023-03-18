«Даллас» переиграл «Лейкерс» на последней секунде, Ирвинг набрал 38 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:111.
Победным броском под сирену отметился немецкий центровой Максимилиан Клебер. Он набрал 6 из 10 своих очков в последние восемь секунд матча, среди которых победный трёхочковый бросок. Чемпион НБА американский разыгрывающий Кайри Ирвинг провёл отличную игру: 38 очков, шесть подборов и шесть результативных перадач.
Среди хозяев самым результативным игроком стал звёздный центровой Энтони Дэвис. В его активе 26 очков, девять подборов и три ассиста. Хорошую игру со скамейки показали немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер (16 очков) и американский защитник Остин Ривз (15 очков).
- 18 марта 2023
-
08:09
-
08:07
-
07:30
-
00:36
-
00:32
-
00:27
- 17 марта 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:27
-
21:19
-
20:48
-
19:58
-
18:38
-
18:20
-
16:18
-
15:33
-
13:53
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:21
-
08:05
-
04:35
-
01:06
-
01:05
-
00:49