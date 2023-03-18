Хасбик посетил матч «Лейкерс» с «Далласом» и сфотографировался с Лукой Дончичем

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».
Игра завершилась победой «Далласа» со счётом 111:110. Хасбик на своей странице в социальных сетях выложил фотографию со звездой «Маверикс» Лукой Дончичем, который не принимал участия в матче.
«Двигаемся дальше», — подписал фото блогер, отметив Дончича.
Хасбик с Лукой Дончичем
Напомним, в прошлом году Хасбулла Магомедов подписал долгосрочное соглашение с американским промоушеном UFC. Согласно контракту, блогер будет участвовать в различных медийных активностях UFC, а также его образ будет использоваться в официальной игре. Кроме того, промоушен запустил линию одежды с изображением Хасбика.
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