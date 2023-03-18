Данк Вучевича и трёхочковый Клебера — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 18 марта, было сыграно восемь матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием центрового «Чикаго Буллз» Николы Вучевича, тяжёлого форварда «Хьюстон Рокетс» Джабари Смита-младшего и тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Максимилиана Клебера.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Среди примечательных выступлений можно отметить лёгкого форварда «Чикаго Буллз» Демара Дерозана, оформившего 49 очков, сделавшего 14 подборов и четыре передачи.

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отметился 38 очками, 13 подборами и пятью передачами. Кайри Ирвинг из «Даллас Маверикс» записал на свой счёт 38 очков, шесть подборов и шесть передач.