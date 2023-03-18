Вице-президента США Камалу Харрис освистали на баскетбольном матче
Поделиться
Говардский университет провёл матч с действующим чемпионом студенческого баскетбола NCAA Канзасским университетом в рамках очередного «Мартовского безумия» и потерпел поражение со счётом 96:68.
Как сообщает Fox News, вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис посетила встречу, однако была освистана публикой после того, как её изображение появилось на главном информационном экране.
Примечательно, что Харрис закончила Говардский университет в 1986 году, где изучала политологию и экономику. 58-летний политик является 49-м вице-президентом в истории США. Харрис занимает должность с 20 января 2021 года при президентстве Джо Байдена.
Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»
Комментарии
- 18 марта 2023
-
11:10
-
10:33
-
10:16
-
09:37
-
09:32
-
09:08
-
08:09
-
08:07
-
07:30
-
00:36
-
00:32
-
00:27
- 17 марта 2023
-
22:55
-
22:32
-
21:27
-
21:19
-
20:48
-
19:58
-
18:38
-
18:20
-
16:18
-
15:33
-
13:53
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
09:57
-
09:19
Партнерский контент