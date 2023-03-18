Вице-президента США Камалу Харрис освистали на баскетбольном матче

Говардский университет провёл матч с действующим чемпионом студенческого баскетбола NCAA Канзасским университетом в рамках очередного «Мартовского безумия» и потерпел поражение со счётом 96:68.

Как сообщает Fox News, вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис посетила встречу, однако была освистана публикой после того, как её изображение появилось на главном информационном экране.

Примечательно, что Харрис закончила Говардский университет в 1986 году, где изучала политологию и экономику. 58-летний политик является 49-м вице-президентом в истории США. Харрис занимает должность с 20 января 2021 года при президентстве Джо Байдена.

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