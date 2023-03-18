Ирвинг назвал ошибку Энтони Дэвиса, из-за которой «Лейкерс» проиграли «Далласу»

Игрок «Даллас Маверикс», звёздный американский разыгрывающий Кайри Ирвинг высказался о финальном розыгрыше в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», состоявшемся сегодня, 18 марта.

Напомним, «Даллас» вырвал победу на последней секунде встречи – решающим броском после передачи Ирвинга отметился немец Макси Клебер.

«Кажется, в конце игры меня окружили трое парней. И я благодарен себе за то, что осмотрелся. На мгновение я подумал, что заставлю двух парней впереди подпрыгнуть, чтобы сравнять счёт, но затем увидел Макси.

Я видел, что Энтони Дэвис отошёл от него слишком далеко. Итак, я попытался открыть ему пространство для броска, и я рад, что дал ему достаточно времени, чтобы бросить. Я мог легко сейчас рассуждать о поражении», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.