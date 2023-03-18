Трёхочковый под сирену Макси Клебера принёс победу «Далласу» в матче с «Лейкерс». Видео

Бигмен «Даллас Маверикс» Максимилиан Клебер во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:110) отметился победным попаданием из-за дуги.

За секунду до конца основного времени Клебер получил мяч после передачи разыгрывающего Кайри Ирвинга и совершил трёхочковый бросок под сирену, который принёс победу гостям.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Новость по теме Стал известен статус Луки Дончича перед матчем с «Лейкерс»

В нынешнем сезоне 31-летний немец принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых – 36.

«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 36 победами при 35 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 21 марта (3:00 мск).

Новость по теме «Лейкерс» не станут бороться за Кайри Ирвинга летом — The Athletic

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки