Трёхочковый под сирену Макси Клебера принёс победу «Далласу» в матче с «Лейкерс». Видео

Бигмен «Даллас Маверикс» Максимилиан Клебер во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:110) отметился победным попаданием из-за дуги.
За секунду до конца основного времени Клебер получил мяч после передачи разыгрывающего Кайри Ирвинга и совершил трёхочковый бросок под сирену, который принёс победу гостям.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 31-летний немец принял участие в 29 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 47,8, трёхочковых – 36.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 36 победами при 35 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 21 марта (3:00 мск).
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