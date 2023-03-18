Адетокунбо: я не настолько талантлив, как Дюрант или Карри. Я просто одержим
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Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо объяснил, почему не считает себя талантливым игроком.
«Я занимаю это место, потому что довожу себя до предела. Я не настолько талантлив как Стеф [Карри]. И не настолько талантлив как Кевин Дюрант. Я просто, чёрт возьми, довожу себя до изнеможения.
Я одержим. И я очень боюсь лишиться того, что мне дано свыше, жизни, которую я обеспечил своим детям, братьям и маме, понимаете? Я боюсь. Поэтому я и работаю изо всех. Я не хочу лишаться всего этого», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.
Ранее в интервью Адетокунбо заявил, что не хочет, чтобы люди запоминали его из-за достижений.
Новость по темеАдетокунбо: не хочу, чтобы люди запоминали меня из-за достижений
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