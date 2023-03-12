Адетокунбо: не хочу, чтобы люди запоминали меня из-за достижений

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер клуба «Милуоки Бакс», греческий форвард Яннис Адетокунбо высказался о наследии, которое хотел бы оставить в лучшей лиге мира.

«Со мной ещё не покончено. Я считаю, что у меня впереди ещё долгий путь. Я стараюсь работать над своим мастерством каждый день. И я хочу, чтобы люди запомнили меня не за мои достижения на площадке, а за моё отношение к игре и трудовую этику.

Хотелось бы, чтобы люди запомнили меня не просто баскетболистом. Я хочу, чтобы люди помнили, как я влиял на других по ходу своей карьеры и вдохновлял их стать лучше», – приводит слова Адетокунбо издание For The Win.

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