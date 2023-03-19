«Мемфис» переигрывает «Голден Стэйт», Карри забросил всего 5 из 15 попыток бросков

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:119.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон. На его счету 31 очко, семь подборов и четыре блокшота. Также отличную игру в составе хозяев провёл защитник Десмонд Бэйн. В его активе 26 очков, четыре подбора и две результативные передачи.

Не самую удачную игру провёл лидер гостей звёздный разгрывающий Стефен Карри. Он набрал не самые эффективные 16 очков на 15 бросков. Отличное выступление показали запасные «Уорриорз»: форвард из Конго Жонатан Куминга набрал 24 и очка 8 подборов, защитник Джордан Пул набрал 21 очко и три ассиста.