Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» переигрывает «Голден Стэйт», Карри забросил всего 5 из 15 попыток бросков

«Мемфис» переигрывает «Голден Стэйт», Карри забросил всего 5 из 15 попыток бросков
Комментарии

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:119.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Гриззлиз» Джарен Джексон. На его счету 31 очко, семь подборов и четыре блокшота. Также отличную игру в составе хозяев провёл защитник Десмонд Бэйн. В его активе 26 очков, четыре подбора и две результативные передачи.

Не самую удачную игру провёл лидер гостей звёздный разгрывающий Стефен Карри. Он набрал не самые эффективные 16 очков на 15 бросков. Отличное выступление показали запасные «Уорриорз»: форвард из Конго Жонатан Куминга набрал 24 и очка 8 подборов, защитник Джордан Пул набрал 21 очко и три ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
133 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Бейн - 26, Брукс - 18, Кеннард - 14, Тиллман - 14, Джонс - 13, Родди - 11, Альдама - 4, Лофтон Мл. - 2, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Морант, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 24, Пул - 21, Карри - 16, Томпсон - 14, Грин - 11, Луни - 10, Лэмб - 9, Муди - 9, Дивинченцо - 3, Грин - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023