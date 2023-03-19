Данк Барнса и блок-шот Кесслера — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 19 марта, было сыграно восемь матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Скотти Барнса, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Наза Рида и центрового «Юты Джаз» Уокера Кесслера.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Среди примечательных выступлений можно отметить тяжёлого форварда «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса, набравшего 30 очков, сделавшего девять подборов и 10 передач.
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отметился 31 очком, семью подборами и семью передачами. Тайриз Макси из «Филадельфии» записал на свой счёт 31 очко, семь передач и два подбора.
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