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«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Григорий Мотовилов, набравший 19 очков. 11 очков набрал Владислав Трушкин. 10 очков на свой счёт записали Евгений Белянков, Джеймс Томпсон и Александр Гудумак.

В составе «Астаны» 17 очков набрал Маркелл Джонсон. 10 очками отметились Игорь Каныгин и Максим Марчук, девятью – Валерий Лиходей и Рустам Мурзагалиев.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на своей площадке 26 марта (13:00 мск). «Астана» сыграет на выезде с «Парма-Пари» 22 марта (17:30 мск).

Единая лига ВТБ. Группа Б
19 марта 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
77 : 67
Астана
Астана, Казахстан
Енисей: Мотовилов - 19, Трушкин - 11, Белянков - 10, Гудумак - 10, Томпсон - 10, Балашов - 7, Викторов - 5, Сонько - 3, Ханна - 2, Бабушкин, Герасимов, Долинин
Астана: Джонсон - 17, Каныгин - 10, Марчук - 10, Лиходей - 9, Мурзагалиев - 9, Майдекин - 5, Майерс - 4, Марчук - 3, Айткали, Гаврилов, Оразбеков, Щербак
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