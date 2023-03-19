«Пари НН» обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России
Поделиться
Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 21 очко, сделавший четыре результативные передачи и два подбора. 20 очков, четыре подбора и две передачи — в активе Джермейна Лава. 11 очков на свой счёт записал Евгений Бабурин.
В составе «Зенита» 28 очков, четыре передачи и три подбора записал на свой счёт Трент Фрейзер. Девятью очками, двумя подборами и одной передачей отметился Сергей Карасёв, восемью очками – Трэй Томпкинс и Виталий Фридзон.
Новость по темеМБА — бронзовый призёр Кубка России
Комментарии
- 19 марта 2023
-
15:58
-
14:46
-
13:19
-
12:05
-
10:26
-
09:37
-
06:23
-
05:38
-
00:47
- 18 марта 2023
-
23:59
-
23:36
-
22:07
-
21:50
-
20:52
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
15:29
-
13:41
-
12:19
-
12:10
-
11:10
-
10:33
-
10:16
-
09:37
-
09:32
-
09:08
-
08:09
-
08:07
-
07:30
-
00:36
-
00:32
-
00:27
- 17 марта 2023
-
22:55
-
22:32
Партнерский контент