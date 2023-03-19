Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари НН» обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России

«Пари НН» обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России
Комментарии

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 21 очко, сделавший четыре результативные передачи и два подбора. 20 очков, четыре подбора и две передачи — в активе Джермейна Лава. 11 очков на свой счёт записал Евгений Бабурин.

В составе «Зенита» 28 очков, четыре передачи и три подбора записал на свой счёт Трент Фрейзер. Девятью очками, двумя подборами и одной передачей отметился Сергей Карасёв, восемью очками – Трэй Томпкинс и Виталий Фридзон.

Новость по теме
МБА — бронзовый призёр Кубка России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023