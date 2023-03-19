«Пари НН» обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 21 очко, сделавший четыре результативные передачи и два подбора. 20 очков, четыре подбора и две передачи — в активе Джермейна Лава. 11 очков на свой счёт записал Евгений Бабурин.

В составе «Зенита» 28 очков, четыре передачи и три подбора записал на свой счёт Трент Фрейзер. Девятью очками, двумя подборами и одной передачей отметился Сергей Карасёв, восемью очками – Трэй Томпкинс и Виталий Фридзон.