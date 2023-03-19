МБА — бронзовый призёр Кубка России

Московский баскетбольный клуб МБА одержал победу в матче Кубка России за третье место с «Химками». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой МБА со счётом 77:68 (20:18, 18:16, 16:13, 23:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 19 очков, сделавший пять подборов и три результативные передачи. 15 очков, четыре подбора и три передачи — в активе Макара Коновалова. 12 очков, три передачи и два подбора на свой счёт записал Тимофей Якушин.
В составе «Химок» 17 очков набрал Евгений Фидий, также он сделал семь подборов и одну результативную передачу. 12 очками и двумя подборами отметился Дмитрий Незванкин, девятью очками – Дмитрий Кадошников.
Сегодня, 19 марта, состоится финал Кубка России, где встретятся «Зенит» и нижегородский «Пари». Матч начнётся в 14:00 мск.
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