Эмбиид рассказал, на какой позиции он бы мог играть

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, на какой позиции он бы мог играть.

«Думаю, что если бы у меня возникло желание стать плеймейкером, то я бы мог это сделать. Но мне это не нужно, поскольку в моей команде играет лучший плеймейкер в лиге.

В матчах, в которых он не играет, я беру на себя эту роль, и это достаточно интересно. Я доставляю своим партнёрам мяч в нужные точки. Я держу мяч в руках и просто делюсь им», — приводит слова Эмбиида The Philadelphia Inquirer.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 33,5 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых – 35,4.