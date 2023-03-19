Эмбиид рассказал, на какой позиции он бы мог играть
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, на какой позиции он бы мог играть.
«Думаю, что если бы у меня возникло желание стать плеймейкером, то я бы мог это сделать. Но мне это не нужно, поскольку в моей команде играет лучший плеймейкер в лиге.
В матчах, в которых он не играет, я беру на себя эту роль, и это достаточно интересно. Я доставляю своим партнёрам мяч в нужные точки. Я держу мяч в руках и просто делюсь им», — приводит слова Эмбиида The Philadelphia Inquirer.
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 33,5 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых – 35,4.
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