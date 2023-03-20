«Клипперс» одержали 4-ю победу подряд над «Портлендом»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:102.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американец Пол Джордж, почти заработавший дабл-дабл: 29 очков, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который почти заработал трипл-дабл: девять очков, 12 подборов и десять передач.

Самым результативным у хозяев стал центровой из Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и пять передач. Также отметим американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, пять подборов и две передачи.

Таким образом, «Клипперс» одержали четвёртую победу подряд над «Портлендом».