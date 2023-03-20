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«Клипперс» одержали 4-ю победу подряд над «Портлендом»

«Клипперс» одержали 4-ю победу подряд над «Портлендом»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:102.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американец Пол Джордж, почти заработавший дабл-дабл: 29 очков, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который почти заработал трипл-дабл: девять очков, 12 подборов и десять передач.

Самым результативным у хозяев стал центровой из Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и пять передач. Также отметим американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, пять подборов и две передачи.

Таким образом, «Клипперс» одержали четвёртую победу подряд над «Портлендом».

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2023, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 23, Лиллард - 21, Саймонс - 16, Уотфорд - 12, Ойбанкс - 10, Шарп - 10, Тибулл - 6, Литтл - 4, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Нокс, Реддиш, Уинслоу, Уокер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 29, Леонард - 24, Гордон - 20, Зубац - 14, Уэстбрук - 9, Моррис - 7, Пламли - 7, Мэнн - 4, Батюм - 3, Бостон, Диабате, Ковингтон, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон, Хиланд
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