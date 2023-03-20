В «Лейкерс» высказались по поводу сроков возвращения Леброна Джеймса
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, что команда рассчитывает на возвращение лидера команды Леброна Джеймса по ходу текущего сезона.
«Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернётся в состав», – приводит слова Хэма ESPN.
Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 20 марта 2023
-
10:01
-
09:57
-
09:48
-
09:00
-
08:40
-
07:08
-
06:51
-
05:36
- 19 марта 2023
-
23:46
-
21:20
-
20:41
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
17:44
-
17:30
-
15:58
-
14:46
-
13:19
-
12:05
-
10:26
-
09:37
-
06:23
-
05:38
-
00:47
- 18 марта 2023
-
23:59
-
23:36
-
22:07
-
21:50
-
20:52
-
19:55
-
18:58
Партнерский контент