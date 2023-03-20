«Ты слишком крут». Леброн обратился к Ривзу после его перформанса в матче с «Орландо»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в социальных сетях, в котором отметил игру американского защитника «озёрников» Остина Ривза в матче с «Орландо Мэджик» (111:105).

«Остин Ривз, ты серьёзный парень… лучше просто помолчи!!! Ты слишком крут», — написал Леброн.

Ривз стал самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» в этом матче. Остин набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 15 очков, 11 подборов и одна передача.

Напомним, сам Джеймс сейчас не принимает участия в матчах команды из-за травмы.

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»: